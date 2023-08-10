Atom meze tarifi! Masterchef Atom meze nedir, nasıl yapılır? Atom meze için gerekli malzemeler ne? Atom meze hangi yöreye ait?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler ve mezeler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Atom meze tarifi oldu. Peki en güzel Atom meze tarifi nasıldır? Atom meze nasıl yapılır? Atom meze için gerekli malzemeler nelerdir? Atom meze tarifi! Atom meze nedir, ne demek? Masterchef Atom meze nasıl yapılır? Atom meze hangi yörenin ve bölgenin mezesidir? Atom meze hangi ülkeye ve yöreye aittir? Atom meze hangi ülkenin mezesi? Atom mezene demektir? İşte detaylar...

ATOM MEZE NEDİR, NE DEMEK? ATOM MEZE HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Atom meze, Ege yöresine ait bir mezedir.

ATOM MEZE İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

2-3 adet yeşil sivri biber

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Tuz, karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Taze maydanoz veya dereotu (servis için)

ATOM MEZE NASIL YAPILIR?

Yeşil sivri biberleri yıkayın, çekirdeklerini çıkarın ve ince ince doğrayın.

Yoğurdu bir kaseye alın.

Sarımsakları rendeleyin veya ezerek yoğurda ekleyin.

İnce doğranmış yeşil sivri biberleri de ekleyip karıştırın.

Zeytinyağı ve limon suyunu ekleyin, tekrar karıştırın.

Karışıma tuz ve karabiber ekleyin. İsteğe bağlı olarak pul biber ekleyebilirsiniz.

Atom mezesini servis tabağına alın.

Taze doğranmış maydanoz veya dereotu ile mezenizi süsleyin.

Atom mezesini buzdolabında bir süre dinlendirdikten sonra soğuk olarak servis yapabilirsiniz.

Atom mezesini ekmeğin yanında veya diğer meze çeşitleriyle birlikte servis edebilirsiniz.

Bu tarif, patatessiz ve sivri biberli bir atom mezesi sunar. Taze yeşil biberlerin ferahlığı ve baharatlarla lezzetlendirilmiş bir meze alternatifidir. Afiyet olsun!