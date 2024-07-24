Üye Girişi
Haberler

Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? Türkiye'nin köklü hava yolu şirketlerinden Atlasglobal (Atlasjet Havacılık A.Ş.) resmen iflas etti. 17 Haziran 2021'de başlayan iflas süreci, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından yapılan incelemeler ve onama kararıyla nihayete erdi. Haziran 2021'de iflasını ilan eden şirketle ilgili Yargıtay'dan onama kararı çıkmasıyla birlikte süreç tamamlanmış oldu.

Havacılık sektöründe Türkiye'nin köklü hava yolu şirketlerinden olan Atlasglobal (Atlasjet Havacılık A.Ş.) resmen iflas etti. Haziran 2021'de iflasını ilan eden şirketle ilgili Yargıtay'dan onama kararı çıktı. Atlasglobal'in iflas edip etmediği merak ediliyor. Peki, Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu?

ATLASGLOBAL İFLAS MI ETTİ?

İstinaf mahkemesi tarafından verilen hükümle, dosyanın karara uygun şekilde yargılama yapılması ve yeniden bir karar verilmek üzere tekrardan ticaret mahkemesine iadesi sağlanmıştı. Eylül 2022'de alınan kararla 17 Haziran 2021 tarihinde Atlasjet Havacılık A.Ş. için verilen iflas kararı böylece bozulurken, geçtiğimiz yılın Ocak ayında bir duruşma daha yapılmıştı.

Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu?

Ekonomim'de yer alan habere göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından 22 Eylül 2022 tarihinde alınan 2022/1308 Esas, 2022/1031 sayılı iflasın kaldırılması kararı İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tekrardan incelendi.Yapılan inceleme sonrasında Bölge İdare Mahkemesi'nin eksik gördüğü dosyaların aslında dava belgeleri içerisinde olduğuna ve araştırılacak başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından açık yargılamaya son verildiği ifade edildi. Haziran 2021'de Atlasjet Havacılık A.Ş'nin iflasına karar veren ve daha sonra bu hükmü İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırılan Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 19 Ocak 2023 tarihinde yeniden iflasına karar verilmişti.

Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu?

İFLASI ONAYLANDI

Atlasjet ile ilgili dosya daha sonra Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından yapılan incelemeler sonrasında iflas kararının onanmasına ve bir örneğinin ilk derece mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi'ne gönderilmek üzere kesin olarak oy birliği ile karar verildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Atlas Jet İnceleme Yargıtay Türkiye Havacılık Gündem Finans Ekonomi Haberler

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü

MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü

 Vergi paketinin ilk imzacısıydı! AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti

Vergi paketinin ilk imzacısıydı! AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti

Bakmadan Geçme

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? Fırat Çelik kimdir? Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kaç yaşında, nereli? Başakşehir - La Fiorita maçı izle! Başakşehir - La Fiorita maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - La Fiorita maçı şifresiz izleme linki EGM ATAMA SONUÇLARI 2024 ll EGM atama sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM atama sonuçları açıklandı mı? 24 TEMMUZ TRAFİK DURUMU | İstanbul'da trafik var mı? Karayolları yol durumunu nasıl öğrenebilirim? Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası! Kazada yaralanan oldu mu? Trafik durdu mu, ne oldu? 24 TEMMUZ HAVA DURUMU || Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde hava nasıl olacak? #127777
İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı

İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title