BKM yapım imzalı Aşkın Kıyameti filmi Netflix'te yayınlanmaya başladı. Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Aşkın Kıyameti filmiyle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Aşkın Kıyameti nerede çekildi? Aşkın Kıyameti filminin oyuncuları ve konusu ne? İşte detaylar haberimizde...

AŞKIN KIYAMETİ KONUSU NEDİR?

Reklam ajansı batan, borç içindeki Fırat, katıldığı yoga etkinliğinde şarkıcı kıza âşık olur. Birlikte çıktıkları kendini bulma yolculuğunda bilinmezlikler onları bekler.

AŞKIN KIYAMETİ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Pınar Deniz - Lidya / Banu

Boran Kuzum - Fırat

Yiğit Kirazcı - Yusuf

Musa Uzunlar - Behçet

Seda Türkmen - Melda

Zeynep Tokuş - Yoga öğretmeni

Kubilay Karslıoğlu - Sami

Gülhan Altundaşar - Serhat

Orçun İynemli - İrfan

Burcu Almeman - İklim

AŞKIN KIYAMETİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşkın Kıyameti filmi Antalya(Olympos-Kemer) ve Muğla-Fethiye-Marmaris bölgelerinde çekilmiştir.

AŞKIN KIYAMETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix, yayınlanan fragmanla birlikte merakla beklenen filmin yayın tarihini de duyurdu. "Bu acıklı bir şarkı ama çok neşeli bir ritmi var. #AşkınKıyameti 20 Haziran'da sadece Netflix'te." ifadeleri yer aldı.

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