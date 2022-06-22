Aşkın Kıyameti nerede çekildi? Aşkın Kıyameti filminin oyuncuları ve konusu ne?
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Başrollerinde Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Aşkın Kıyameti filminin nerede çekildiği seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, Aşkın Kıyameti nerede çekildi? Aşkın Kıyameti filminin oyuncuları ve konusu ne?
BKM yapım imzalı Aşkın Kıyameti filmi Netflix'te yayınlanmaya başladı. Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Aşkın Kıyameti filmiyle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Aşkın Kıyameti nerede çekildi? Aşkın Kıyameti filminin oyuncuları ve konusu ne? İşte detaylar haberimizde...
Reklam ajansı batan, borç içindeki Fırat, katıldığı yoga etkinliğinde şarkıcı kıza âşık olur. Birlikte çıktıkları kendini bulma yolculuğunda bilinmezlikler onları bekler.
Pınar Deniz - Lidya / Banu
Boran Kuzum - Fırat
Yiğit Kirazcı - Yusuf
Musa Uzunlar - Behçet
Seda Türkmen - Melda
Zeynep Tokuş - Yoga öğretmeni
Kubilay Karslıoğlu - Sami
Gülhan Altundaşar - Serhat
Orçun İynemli - İrfan
Burcu Almeman - İklim
Aşkın Kıyameti filmi Antalya(Olympos-Kemer) ve Muğla-Fethiye-Marmaris bölgelerinde çekilmiştir.
Netflix, yayınlanan fragmanla birlikte merakla beklenen filmin yayın tarihini de duyurdu. "Bu acıklı bir şarkı ama çok neşeli bir ritmi var. #AşkınKıyameti 20 Haziran'da sadece Netflix'te." ifadeleri yer aldı.
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022