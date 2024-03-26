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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

26 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 26.03.2024 14:40:00

Tamir Tarihi: 26.03.2024 19:30:00

Detay: Birlik mahallesi Katar caddesi ile 414/1 sokak köşesi ,600 lük çelik boru arızası nedeniyle

Etkilenen Yerler: Birlik Mahallesi, Kırkkonaklar mahallesi.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 26.03.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 26.03.2024 18:00:00

Detay: Pursaklar Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: -Tevfik İleri Mahallesi Bir Kısmı. -Fatih Mahallesi bir kısmı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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