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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

25 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KALECİK

Arıza Tarihi: 25.03.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 25.03.2024 12:00:00

Detay: SU KESİNTİSİ Kalecik Çanşa Kale Mahallesi içerisindeki ana iletim hattı boru arızasında dolayı su kesintisi yapılacaktır. Su Kesinti Tarihi 25.3.2024 Saati: 09.00 Su Verilme Tarihi 25.3.2024 Saati:11:30

Etkilenen Yerler: Çanşa Kale Mahallesi bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 25.03.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 25.03.2024 17:00:00

Detay: ARIZA TARİH VE SAAT: BAŞLANGIÇ : 25.03 2023 11:00 TAHMİNİ BİTİŞ: 25.03.2023 17 :00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ: Şentepe Mahallesi Emniyet caddesi üzerindeki içme suyu şebeke hattında 3. Şahıslardan kaynaklı oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz) ETKİLENEN YERLER Şentepe Mahallesi,Esentepe Mahallesi,Gülveren Mahallesi Bir Bölümü

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi,Esentepe Mahallesi,Gülveren Mahallesi Bir Bölümü

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 25.03.2024 12:30:00

Tamir Tarihi: 25.03.2024 18:30:00

Detay: Beytepe Mahallesi 1750 Sokak içi 100lük Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Beytepe Mahallesi

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