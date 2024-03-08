ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

9 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 4.03.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 4.03.2024 16:00:00

Detay: Pursaklar Yunus Emre Mahallesi Anıl Sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi Bir Kısmı. Merkez Mahallesi bir kısmı.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 8.03.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 8.03.2024 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ SERHAT MAH SERHAT CAD. İÇERİSİNDE Ø150 LİK DUKTİL İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: SERHAT CAD. VE CİVARI

POLATLI

Arıza Tarihi: 8.03.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 8.03.2024 20:00:00

Detay: ARIZA TARİH VE SAAT BAŞLANGIÇ : 08.03.2024 - 16:00 BİTİŞ : 08.03.2024 - 20:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Gülveren Mahallesi'nde Ø 225 lik Polietilen içme suyu şebeke hattında Oluşan Arızadan dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENEN YERLER: Gülveren Mahallesi Bir Bölümü Şentepe Mah Bir Bölümü

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Bir Bölümü ve Şentepe Mah Bir Bölümü

HAYMANA

Arıza Tarihi: 6.03.2024 17:30:00

Tamir Tarihi: 6.03.2024 23:55:00

Detay: Sayın Abonemiz, Haymana İlçesi içerisinde merkez mahalleleri besleyen başdeğirmen tesisinde enerji kesintisinden dolayı 06.03.2024 çarşamba günü saat 23:59'a kadar sularda basınç düşüklüğü ve yer yer susuzluk meydana gelecektir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeni Mahalle, Çaldağı, Kayabaşı,Medrese, Seyran Mahalleleri