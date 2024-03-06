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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

6 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 4.03.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 4.03.2024 16:00:00

Detay: Pursaklar Yunus Emre Mahallesi Anıl Sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi Bir Kısmı. Merkez Mahallesi bir kısmı.

BALA

Arıza Tarihi: 6.03.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 6.03.2024 19:00:00

Detay: BALA İLÇESİ KESİKKÖPRÜ MAHALLESİ ŞEBEKE DAĞITIM HATINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALA İLÇESİ KESİKKÖPRÜ MAHALLESİ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 6.03.2024 16:30:00

Tamir Tarihi: 6.03.2024 18:30:00

Detay: HASANOĞLAN HAVUZBAŞI MAH 146 SOKAKTAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: HAVUZBAŞI MAH ŞEHİTLİK MAH

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