ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

4 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 4.03.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 4.03.2024 16:00:00

Detay: Pursaklar Yunus Emre Mahallesi Anıl Sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi Bir Kısmı. Merkez Mahallesi bir kısmı.

MAMAK

Arıza Tarihi: 4.03.2024 12:35:00

Tamir Tarihi: 4.03.2024 16:00:00

Detay: CENGİZHAN MAHALLESİ P16 SU DEPOSUNDAKİ enerji kesintisinden dolayı susuzluk ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: cenğizhan mah zirvekent mah Akşemsettin mahallesi duralialiç mahallesi fahrikorutürk mahallesi ege mahallesi genaral zekidoğan mahallesi mutlu mahallesi

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 4.03.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 4.03.2024 22:00:00

Detay: Adres Beytepe Mahallesi Yıldırım Beyazıt Bulvarı içi Fen İşleri çalışma esnasında Ø P315'lik boruya hasar vermiştir.

Etkilenen Yerler: 3346 Cadde , Yıldız 88 Sitesi ,Yeşil barış Sitesi , Ata bilgi sitesi ,Cennetçe sitesi.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 5.03.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 5.03.2024 17:00:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ DETAY: Başkanlığımız Etimesgut Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü tarafından Şehit Osman Avcı Mahallesi,sınırları içerisinde kayıp kaçakla mücadele kapsamında yürütülen, DMA çalışmaları devam etmektedir Bu bölgede,meydana gelmesi muhtemel arızalarda hızlı müdahale etme ve arızadan kaynaklı daha az alanın su kesintilerinden etkilenmesi için Şehit Osman Avcı Mahallesi Malazgirt 1071. Cadde içinde ,iki ayrı noktada hat ayırma çalışması yapılması için 05/03/2024 tarihinde çalışma programı hazırlanmıştır. Söz Konusu yapılacak çalışma için planlı su kesintisi yapılması gerekmektedir. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Halkımıza saygıyla duyurulur. Sabır ve Anlayışınız için Teşekkür Ederiz.

Etkilenen Yerler: : Balaban sokak,Eryaman 2 etap ,Fatih Sultan Mehmet bulvarı , Kaplan sokak,Kılıç sokak,Malazgirt 1071 cadde,Melekli cadde,Selçuklular cadde, Şehit Mehmet çavuş cadde,Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul cadde,Aliya İzzetbegoviç parkı,Göldekent sitesi,Lalekent sitesi,Relaks Göksu Konutları,Orhan Veli Parkı,Şehit Osman Avcı mahallesi Spor Tesisleri, Vecihi Hürkuş Parkı