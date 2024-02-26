ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

26 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ



Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 26.02.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 26.02.2024 14:30:00

Detay: Şereflikoçhisar Ekici Mahallesinde oluşan Dağıtım Şebeke Hattı arızası nedeniyle 10:30 ile-14:30 saatleri arası 4 saatlik Su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Ekici Mahallesi

AKYURT

Arıza Tarihi: 26.02.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 26.02.2024 17:00:00

Detay: BALIKHİSAR MAHALLESİ DOĞALGAZ FİRMA KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMİŞTİR BU NEDENLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR MAHALLESİ