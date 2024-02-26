Üye Girişi
Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Güncelleme:

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

26 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 26.02.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 26.02.2024 14:30:00

Detay: Şereflikoçhisar Ekici Mahallesinde oluşan Dağıtım Şebeke Hattı arızası nedeniyle 10:30 ile-14:30 saatleri arası 4 saatlik Su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Ekici Mahallesi

AKYURT

Arıza Tarihi: 26.02.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 26.02.2024 17:00:00

Detay: BALIKHİSAR MAHALLESİ DOĞALGAZ FİRMA KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMİŞTİR BU NEDENLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR MAHALLESİ

Haberler.com Haber Merkezi / Onur Bayram - Gündem

Ankara Gündem Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! 26 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 26 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ile ilgili ne söyledi? Ne olmuştu? 27 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Aytekin Şenlikoğlu kimdir? AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu kaç yaşında, nereli? VAN İFTAR VAKTİ | Van iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Fatma Şahin kimdir? AK Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin kaç yaşında, nereli? ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ | Şanlıurfa iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! TRABZON İFTAR VAKTİ | Trabzon iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ | Tekirdağ iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Eyüp Eroğlu kimdir? AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title