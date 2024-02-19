ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

19 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 19.02.2024 16:50:00

Tamir Tarihi: 19.02.2024 20:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ BAĞLAR MEVKİ İÇERİSİNDE Ø90 PE BORU HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIK İÇİN ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: YAKACIK BAĞLAR MEVKİ