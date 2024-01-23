ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

23 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 23.01.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 23.01.2024 12:00:00

Detay: ATATÜRK MAHALLESİ KAFKASYA SOKKATA OLUŞAN 200 LÜK PE100 BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ ALİM SOKAK KANDİL SOKAK

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 23.01.2024 13:45:00

Tamir Tarihi: 23.01.2024 16:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında Ana İletim Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Alparsalan Türkeş Bulvarı Ve Kurtuluş Mahallesinin Bir Kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 23.01.2024 16:35:00

Tamir Tarihi: 23.01.2024 19:30:00

Detay: Plansız su kesinti tarihi 23.01.2024 saat 16:30 Tamir tarihi 23.01.2024 saat 19:30. Üniversiteliler Mahallesi Şehit Mustafa tayyarcan Caddesi Hacettepe Kampüsü önü pe 160'lık boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Hacettepe Üniversitesi ,Teknokent Bilkent Üniversitesi

MAMAK

Arıza Tarihi: 23.01.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 23.01.2024 17:00:00

Detay: Mamak İlçesi Su ve Kanal İşletme Müdürlüğümüz tarafından Şahapgürler Mahallesinde İçme suyu Kayıp Kaçak çalışması başlatılmış olup,söz konusu iş için ,sıfır basınç ve kayıp kaçak tespiti yapılacaktır.Bahsi geçen çalışmanın yapılabilmesi için 23.01.2024 tarihinde salı günü Saat 09.00 ile 17.00 Saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Şahapgürler mahallesinin tamamı