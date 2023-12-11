Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak ve yeni asgari ücret ne kadar olacağı gündeme geliyor. Ocak 2014 asgari ücret zammı ne kadar olacağı ve asgari ücret görüşmeleri ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak ve Ocak 2024 asgari ücret ne kadar olacağı merak edilirken asgari ücrete zam ne kadar olacağı gündeme geliyor. Asgari ücret görüşmeleri ne zaman ve yeni asgari ücret ne kadar olacak sorularına yanıt aranıyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılı asgari ücretinde zam maratonu bugün başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak. Yeni asgari ücrette memur maaş artışı ve 6 aylık enflasyon gibi başlıklar belirleyici olacak. 2024'te yeni asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor. İşte olası senaryolara göre masadaki rakamlar.

OCAK 2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik süreç, bugün resmi olarak başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay

ASGARİ ÜCRETE ZAM NE KADAR OLACAK?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 401 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Bu yılının ocak-haziran döneminde net 8 bin 506 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Asgari ücrette son 10 yıldaki değişim, şöyle oldu:

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammında olası senaryolar da belli oldu. 2024'te asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor. Asgari ücrette memur maaş artışı baz alınırsa yüzde 50 artışla net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek. Komisyon toplantılarında, satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zamda da belirleyici oluyor. Merkez Bankası'nın yüzde 65 yılsonu enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olacağı tahmin ediliyor. Asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 962 liraya yükselecek.