Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarih belli oldu. Sene sonunun gelmesi ile birlikte konu hakkındaki araştırmalar hız kazanıyor. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret toplantısı ne zaman açıklanacak araştırılan konular arasında yer alıyor. 2024 yılı itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücret ne zaman belirlenecek merak konusu oldu. Sene sonunun gelmesi ile birlikte birçok vatandaş tarafından konu hakkındaki araştırmalar sürüyor. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, komisyonun mevzuat gereği 1 Aralık'ta çalışmalara başlayacağını duyurdu.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NE KADAR?

Asgari ücret pazarlığında enflasyon kritik bir öneme sahip. Yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 civarında gerçekleşecek. Bu rakama refah payının da eklenmesiyle asgari ücret zammının yüzde 40-50 arasında olması bekleniyor. Bu oranlara göre yeni yılda asgari ücretin 15.962 TL ila 17.103 TL arasında olacağı değerlendiriliyor.