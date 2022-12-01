Milyonların beklediği zamlı asgari ücret ne kadar olacağı ve asgari ücret ne zaman açıklanacak soruları gündemden düşmüyor. Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2023 ve asgari ücret kaç TL olacak merak ediliyor. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2023? Asgari ücret kaç TL olacak?

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Vatandaşların merakla beklediği görüşmelerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre görüşmelerin geçtiğimiz sene gibi erkenden bitirilerek rakamın aralık ayı sonundan daha erken ilan edilebileceği belirtildi. Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2023? Asgari ücret kaç TL olacak? sorularına yanıt aranıyor. Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2023? Asgari ücret kaç TL olacak? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takviminin bu toplantıda netleşmesi bekleniyor. Peki asgari ücretin belirlenmesinde süreç nasıl ilerleyecek?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, asgari ücret süreciyle ilgili şunları söyledi: "Masaya oturulduğunda tarafların beklentileri belirlenmiş olacak. Yapılacak görüşmelerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir rakama ulaşacak. Tarafların daha kısa sürede anlaşıp asgari ücreti erken bir zamanda, geçen yıl olduğu gibi belki açıklama ihtimalini kuvvetle muhtemel görüyorum. Kararın da oy birliğiyle çıkma ihtimalini yüksek görüyorum."

"ÇALIŞANLARI MEMNUN EDECEK BİR RAKAM ÇIKMA İHTİMALİ YÜKSEK"

2022 yılının ocak ayında asgari ücrete tarihin en yüksek artışı yapıldı. Yaklaşık yüzde 50 zamla çalışanın maaşı 4 bin 253 liraya yükseltildi. Temmuzda da asgari ücret yüzde 30 arttı. Ücret net 5 bin 500 liraya çıktı.

Zengin, "Rakam açıklandığında çalışanları memnun edecek işletmelerin de devamını sürdürebilir olmasını ve iş gücü kaybına gitmemesini sağlayacak bir rakam olma ihtimalini yüksek görüyorum" dedi. Asgari ücret, Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.

GEÇEN YIL ARALIK AYININ İKİNCİ HAFTASI AÇIKLANMIŞTI

Asgari ücret görüşmelerinin normal takvime göre aralık ayının sonunda bitmesi ve rakamın bu tarihten sonra açıklanması bekleniyor. Ancak geçen sene erkenden bitirilen görüşmelerden sonra aralık ayının ikinci haftasında rakam ilan edilmişti. Bu sene de benzer bir tablo ortaya çıkabileceği ihtimali güçlü görülüyor.

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin eşliğinde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla toplanacak. Saat 14.00'da başlayacak toplantıda yeni ücretler için çalışma takvimi de belirlenecek. İşçi ve işveren asgari ücret beklentilerini dile getirmeye başlarken pazarlık masasında net 8-10 bin lira ön plana çıkıyor. İş dünyası enflasyonun üzerinde refah payı olan bir artış istiyor. Ancak komisyon toplantısı öncesi kulislerde konuşulanlara göre, komisyon öncesinde de taraflar arasında diyaloglar yaşandığı öğrenildi. Bu gelişme milyonları daha da heyecanlandırırken dev şirketlerin yüzde 50'lik zam oranına ise sıcak yaklaştığı belirtiliyor.

Şu anda 5.500 TL olan asgari ücretin enflasyon beklentilerine göre yüzde 40 zamlanması durumunda 7.700 TL, işverenin beklentisine göre ise yüzde 50'lik artışla 8.250 TL'ye çıkması öngörülüyor. Ancak yeni ücretin 8 bin liranın altında olmayacağı ise neredeyse kesin.

"YAPILACAK ZAM HAYALİ DEĞİL GERÇEKÇİ BİR RAKAM OLACAK"

Asgari ücret için yapılacak zammın hayali değil gerçekçi bir rakam olacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Dile getirilen birçok rakam var. İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız. Hayali değil gerçekçi bir rakam olacak. Çalışan maaşları yüzünden işletme kapısına kilit vuracak bir rakam olmayacak. Zam oranı çalışan ve işverenlerle yapılacak anketlerle belirlenecek" demişti.

İŞVERENE MALİYETİ 12 BİN LİRAYA YAKLAŞIYOR

Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması ile işverenin maliyeti de yaklaşık 4 bin TL olacak. Yüzde 5 SGK prim desteği ile birlikte bir işçinin toplam maliyeti yüzde 50 zam sonrası 11.750 TL olacak. İşverenlerden gelen açıklamalara bakıldığında ise bu rakamın asgari ücret için üst limit gibi göründüğü ifade ediliyor.