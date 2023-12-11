Asgari ücret zammı için ilk görüşme ne zaman ve saat kaçta olacağı merak edilirken Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını gerçekleştirecek. Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler olduğu gündeme geliyor. Peki, Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler?

Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler?

Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta ve asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler soruları gündeme geliyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret zammının belirlenmesine yönelik süreç, bugün resmen başlıyor. Ocak 2024 asgari ücret ne kadar olacağı gündemden düşmüyor. Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET İLK GÖRÜŞME NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılı asgari ücretinde zam maratonu bugün başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni senede geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için saat 14.00'te ilk kez bir araya gelecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Ancak bu oranın refah payı eklemesiyle yüzde 45-50 kadar çıkması gündemde.

ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ NELER?

Eğer zam yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 963 lira, yüzde 45 olursa 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 lira olacak.

İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay

TÜRK-İŞ NE İSTİYOR?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, pazarlığın 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olan 14 bin 25 liranın altında başlamayacağını söylemişti. "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz." diyen Atalay, bu sınırın üzerinden bir pazarlık olacağını kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde "Hükümet 14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırıyla masaya gelirse ne yapacaksınız?" sorusuna da yanıt veren Atalay, "O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz" dedi.

Bazı hükümet yetkililerinin ifade ettiği ve yüzde 25 artışa tekabül eden 14 bin 250 TL gibi bir ücreti de asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Atalay, "Bizim rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Ne vereceklerini görelim; ondan sonra tavrımızı belirleriz. Teklifi Başkanlar Kurulu'na getirip orada kararımızı veririz" ifadelerini kullandı.

Atalay, asgari ücrete bir yıl artış yapılmayacağı göz önüne alındığında, yıl sonuna kadar geçimi sağlayacak bir artış yapılması gerektiğini söyledi.