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ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman?
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Asgari ücret dördüncü toplantısı ne zaman? 2025 yılı asgari ücret miktarını belirlemek için Aralık ayı boyunca üç toplantı düzenlendi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri, yeni asgari ücreti kararlaştırmak üzere bir araya geldi. Dünkü görüşmede, Türk-İş'in asgari ücret teklifi 29.583 TL olarak açıklandı. Peki, Asgari ücret 4. toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman?

Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Milyonların beklediği 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacağı gündemden düşmüyor. Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret görüşmeleri kapsamında düzenlenecek 4. toplantının tarihi henüz belirlenmedi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında detaylar haberimizde yer alacaktır.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman?

ŞU AN ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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