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ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
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Asgari ücret 3. toplantı saat kaçta? Milyonlarca asgari ücretli çalışan, 2025 yılı asgari ücret zammı için kritik olan 3. toplantının tarihini merakla bekliyordu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek için bir araya gelecek. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne zaman belli olacak ve 2025 asgari ücret zammı yüzde kaç olacağı gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3. toplantının tarihini açıkladı. Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirdi. Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapacak.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 19 Aralık'ta yapılacak üçüncü toplantıya başkanlık edeceğini belirterek, "İşçi ve işveren kesimlerinden artık bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi aldıktan sonra başkanlarımızla yeniden görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde süreci sonuçlandırmayı planlıyoruz." dedi.

Dördüncü toplantının yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Önce üçüncü toplantımızı gerçekleştirelim. Sonraki duruma bakacağız. Ancak artık ücret tekliflerinin komisyonumuza sunulmasını bekliyoruz." yanıtını verdi.

Bu açıklamalara göre, yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında belirlenerek kamuoyuna açıklanması tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

2025 yılı için asgari ücrete yapılacak olası zam oranlarına göre hesaplamalar şu şekilde:

%20 Zam: 20 BİN 402,40 TL

%25 Zam: 21 BİN 252,50 TL

%30 Zam: 22 BİN 102,60 TL

%35 Zam: 22 BİN 952,70 TL

%40 Zam: 23 BİN 802,80 TL

%45 Zam: 24 BİN 652,90 TL

%50 Zam: 25 BİN 503 TL

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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