2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Asgari ücretin açıklanacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, Asgari ücret 2024 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Asgari ücret ne zaman belli olacak merak konusu oldu. Arama motorlarında asgari ücret kaç TL olacak sorgulatılıyor. Peki, Asgari ücret 2024 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu olacak. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret komisyonunun 11 Aralık'ta gerçekleşecek ilk toplantısı öncesi süreçle ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek.

ASGARİ ÜCRET 2024 İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete geniş yer ayrılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret komisyonunun ilk toplantısı öncesi Kabine'ye bilgi verecek. Kabine toplantısında, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete geniş yer ayrılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantısı öncesi süreçle ilgili Kabine üyelerini bilgilendirecek. Kabine'nin bir diğer ekonomi maddesi enflasyonla mücadele olacak. Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı atılacak adımlar ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan yaptığı açıklamalarda, asgari ücrete bu yıl tek zam olacağını söylemişti. Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret komisyonunun 11 Aralık'ta gerçekleşecek ilk toplantısı öncesi süreçle ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: AÇLIK SINIRININ ÜZERİNDEN BİR PAZARLIK OLUR

Türk İş Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz günlerde asgari ücret pazarlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz onun üzerinden bir pazarlık olur" diyen Atalay, asgari ücret pazarlığında alt sınırın 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olan 14 bin 25 lira olduğunu söylemişti. Kamuoyunda 16-17 bin liralık bir beklenti oluşmuşken, Türk-İş Başkanı'nın rakamı bu denli düşürmesi milyonları hayal kırıklığına uğratacak.

ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 40-50 ARASI

Kamuoyunda asgari ücret zammı için yüzde 40-50 arasında bir beklenti oluşmuş durumda. Eğer zam yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 963 lira, yüzde 45 olursa 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 lira olacak.