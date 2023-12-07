2024'te asgari ücrete çift zam isteyenlere bir kez daha kapıyı kapatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari ücret 17.500 lira mı olacak? Sorusunu yanıtladı. Peki, Asgari ücret 17.500 lira mı olacak? Asgari ücret 17.500 lira olur mu?

Asgari ücret 17.500 lira mı olacak? Asgari ücret 17.500 lira olur mu? Bakan Işıkhan'a açıkça soruldu!

Asgari ücret 17.500 lira mı olacak? Sorusu, bir süredir asgari ücret hakkında merak edilmekte olan soruların arasında yer alıyor ve böylece birçok vatandaş tarafından merak konusu oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağını söyledi. Peki, Asgari ücret 17.500 lira mı olacak? Asgari ücret 17.500 lira olur mu?

ASGARİ ÜCRET 17.500 LİRA MI OLACAK?

Işıkhan, Merkez Bankası'nın eski ekonomisti Hakan Kara'nın asgari ücretin 17 bin 500 lira olması gerektiği yorumuna ilişkin, "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız" dedi. İşveren desteği ile ilgili çalışma olup olmadığı sorulan Bakan Işıkhan, "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM MI YAPILACAK?

Işıkhan, temmuz ayında ara zam yapılmayacağını belirterek, "Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda 1 kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete 2'nci zammı yaptık" dedi.