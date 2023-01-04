ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4 - 5 Ocak Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 5 Ocak Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Ocak Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...

5 OCAK ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : SÖĞÜTCÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:23 29-12-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : ASLANBUCAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:29 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

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Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-BAGDEMAGACI

Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:30 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-COLAKLI

Kesintinin Yeri : MERKEZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:55 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÖRENŞEHİR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:56 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-BEYKONAK

Kesintinin Yeri : BEYKONAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:51 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR

Kesintinin Yeri : SARILAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:54 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : OTELLER BÖLGESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:58 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : ALANYA KESTEL MAH. SİGORTA CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:26 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : DİKMEN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:40 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÜZELOBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:32 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:48 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DÜDENBAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:11 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : Koru Babaşı

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:13 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÖKSU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:18 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:02 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:06 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ

Kesintinin Yeri : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:06 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:09 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:10 04-01-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı