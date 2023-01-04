ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4 - 5 Ocak Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 5 Ocak Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Ocak Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...
5 OCAK ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : SÖĞÜTCÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:23 29-12-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : ASLANBUCAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:29 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-BAGDEMAGACI
Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:30 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-COLAKLI
Kesintinin Yeri : MERKEZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:55 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ÖRENŞEHİR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:56 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-BEYKONAK
Kesintinin Yeri : BEYKONAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:51 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR
Kesintinin Yeri : SARILAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:54 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : OTELLER BÖLGESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:58 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL
Kesintinin Yeri : ALANYA KESTEL MAH. SİGORTA CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:26 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : DİKMEN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:40 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÜZELOBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:32 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:48 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DÜDENBAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:11 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : Koru Babaşı
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:13 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÖKSU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:18 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:02 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:06 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ
Kesintinin Yeri : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:06 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:09 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:10 04-01-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı