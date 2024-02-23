ARTEMİS HALI HALKA ARZ NE ZAMAN? Artemis Halı halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor?

ARTEMİS HALI HALKA ARZ NE ZAMAN? Merak edilmekte ve halka arzına gündeme gelmesi ile birlikte araştırma konusu oldu. Artemis Halı Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama bu hafta gerçekleşecek. Bu kapsamda Artemis Halı halka arzının yer alacağı bankalar merak ediliyor. Peki, ARTEMIS HALI HALKA ARZ NE ZAMAN? Artemis Halı halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor?

ARTEMİS HALI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Artemis Halı halka arz tarihi henüz belli olmadı. Artemis Halı halka arzı için talep toplama tarihi henüz kesinleşmiş değil. Artemis Halı halka arz tarihi netleştiğinde haberimiz güncellenecek ve Artemis Halı halka arz tarihi eklenecektir.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ KAÇ TL?

Artemis Halı, sermaye artırımı sürecinde mevcut 50 milyon TL olan sermayesini 70 milyon TL'ye çıkarma kararı almıştır. Bu çerçevede gerçekleştirilen bedelli artırım kapsamında, toplam değeri 20 milyon TL olan paylar halka arz edilecektir. Şirketin 1 TL nominal değerli payları, sabit bir fiyat olan 25,35 TL üzerinden yatırımcılara sunulacaktır.