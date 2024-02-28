ARTEMİS HALI HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR? Merak edilmekte ve halka arzına gündeme gelmesi ile birlikte araştırma konusu oldu. Artemis Halı Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama bu hafta gerçekleşecek. Bu kapsamda Artemis Halı halka arzının yer alacağı bankalar merak ediliyor. Peki, ARTEMİS HALI HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR? Artemis Halı halka arz katılım endeksine uygun mu, nereden alınır?

ARTEMİS HALI HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

İşte Artemis Halı Sanayi ve Ticaret AŞ'nin alınabileceği bankalar;

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Bank A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Artemis Halı halka arz katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile birlikte belli olacaktır. Halka arzlarda yer alan şirketlerin katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile netlik kazanmaktadır. Buna göre Artemis Halı halka arz katılım endeksi uygunluk durum henüz açıklanmadı.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Artemis Halı halka arz tarihi henüz belli olmadı. Artemis Halı halka arzı için talep toplama tarihi henüz kesinleşmiş değil. Artemis Halı halka arz tarihi netleştiğinde haberimiz güncellenecek ve Artemis Halı halka arz tarihi eklenecektir.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ KAÇ TL?

Artemis Halı, sermaye artırımı sürecinde mevcut 50 milyon TL olan sermayesini 70 milyon TL'ye çıkarma kararı almıştır. Bu çerçevede gerçekleştirilen bedelli artırım kapsamında, toplam değeri 20 milyon TL olan paylar halka arz edilecektir. Şirketin 1 TL nominal değerli payları, sabit bir fiyat olan 25,35 TL üzerinden yatırımcılara sunulacaktır.