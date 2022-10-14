Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olma unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün hangi yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının uzun zamandır sevilen dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla Arka Sokaklar dizisinin ne zaman başlayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. 632. Bölümü ile sezon finali yapan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon tarihi merak konusu.Kanal D'nin sevilen dizilerinden Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin sevenleri yeni bölümün hangi gün yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? Arka Sokaklar yeni bölüm hangi gün? Detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarının uzun süredir var olan Arka Sokaklar dizisi 632. Bölümü ile sezon finali yapmıştı. Arka Sokaklar izleyicileri ise yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. 16 sezonu ile izleyici ekranlara kilitleyen dizinin yeni sezon tarihi arka sokaklar instagram hesabından duyuruldu. İzleyicinin günlerdir beklediği haber ise sonunda geldi. 17 sezondur ekrana gelen dizi 633. bölümüyle cuma günü yayında olacak. Kanal D ve Arka Sokaklar'ın resmi Instagram hesabından yayınlanan, Zafer Ergin ve Oya Okar'ın olduğu bir videoyla müjde verildi. Zafer Ergin, "Bu hayatta yaşamak da ölmek de ekip işidir. Kanal D'deyiz." sözleriyle hayranlarına seslendi.