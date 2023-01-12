Arda Güler Napoli'ye mi gidiyor? Napoli Arda Güler için ne kadar bonservis ödeyecek?

Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Arda Güler hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, 17 yaşındaki yıldız için Napoli'nin resmi teklifte bulunacağını yazdı. Peki, Arda Güler Napoli'ye gidiyor mu? Napoli Arda Güler için ne kadar bonservis ödeyecek? İşte, Arda Güler Napoli'ye mi gidiyor? Arda Güler transferinde son gelişmeler!

Arda Güler Napoli'ye mi gidiyor? Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Arda Güler hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, 17 yaşındaki yıldız için Napoli'nin resmi teklifte bulunacağını yazdı. Peki, Arda Güler Napoli'ye gidiyor mu? Napoli Arda Güler için ne kadar bonservis ödeyecek? İşte, Arda Güler Napoli'ye mi gidiyor? Arda Güler transferinde son gelişmeler haberimizde...

ARDA GÜLER NAPOLİ'YE Mİ GİDİYOR?

İtalya Serie A'da liderliğini sürdüren Napoli, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için resmi girişimlere hazırlanıyor. Avrupa'da oynadığı maçlarda dev kulüplerin ilgisini üzerine çeken genç yetenek, İtalyan devi Napoli'nin radarına girmiş durumda. Arda'yı kadrosuna katmak isteyen Napoli genç yıldız için kesenin ağzını 10 milyon eurodan açmaya hazırlanıyor.

NAPOLİ ARDA GÜLER İÇİN NE KADAR TEKLİF EDECEK?

İtalyan devinin bu transfer için 10 milyon euro değer biçtiği ifade edilirken genç oyuncunun eşsiz bir sol ayağa sahip olduğundan da bahsedildi. Ayrıca Paris Saint Germain ve Tottenham gibi takımların da Arda Güler için beklemede olduğuna yer verildi.

ARDA GÜLER FENERBAHÇE'DE NE KADAR OYNADI?

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de istediği süreyi alamayan genç yıldız bu sezon 13 resmi maçta forma giydi. Arda Güler, bu maçlarda 3 gol 1 asist kaydetti.