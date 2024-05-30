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Arda Güler'in bonservis bedeli ne kadar? İşte Arda Güler'in piyasa değeri

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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), futbol dünyasındaki en pahalı 100 futbolcuyu sıraladı. Listeye girmeyi başaran tek Türk olan milli futbolcumuz Arda Güler, listede kendisine 90. sırada yer buldu. Peki, Arda Güler'in piyasa değeri ne kadar? İşte Arda Güler'in bonservis bedeli!

Arda Güler'in bonservis bedeli ne kadar? Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), futbol dünyasındaki en pahalı 100 futbolcuyu sıraladı. Listeye girmeyi başaran tek Türk olan milli futbolcumuz Arda Güler, listede kendisine 90. sırada yer buldu. Peki, Arda Güler'in piyasa değeri ne kadar? İşte Arda Güler'in bonservis bedeli haberimizde!

ARDA GÜLER'İN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), en pahalı 100 futbolcuyu açıkladı. Real Madrid forması giyen Arda Güler, listede tek Türk olarak yer aldı. 90. sıradaki milli yıldızın bonservis değeri 67.9 milyon euro olarak belirlendi. En pahalı isim ise 280.4 milyon euro değeriyle Jude Bellingham oldu.

ARDA'NIN DEĞERİ 67.9 MİLYON EURO

Real Madrid ile şampiyonluk yaşayan ve son haftalarda attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Arda'ya bonservis bedeli olarak 67.9 milyon euro değer biçildi.

SEZON PERFORMASI

Real Madrid'de özellikle sezonun ikinci yarısında forma şansı bulan 19 yaşındaki futbolcu, 5'i ilk 11 olmak üzere 12 maçta sahaya çıktı. Arda Güler, bu karşılaşmalarda 6 kez gol sevinci yaşadı.

Arda Güler'in bonservis bedeli ne kadar? İşte Arda Güler'in piyasa değeri

Listenin ilk 15 sırasında şu isimler yer alıyor;

1- Jude Bellingham (Real Madrid) - 280.4 milyon euro

2- Erling Haaland (Manchester City) - 255.3 milyon euro

3- Vinicius Junior (Real Madrid) - 240.8 milyon euro

4- Rodrygo (Real Madrid) - 220.7 milyon euro

5- Phil Foden (Manchester City) - 203.8 milyon euro

6- Bukayo Saka (Arsenal) - 195.2 milyon euro

7- Julian Alvarez (Manchester City) - 168.4 milyon euro

8- Lamine Yamal (Barcelona) - 140.8 milyon euro

9- Martin Odegaard (Arsenal) - 135.6 milyon euro

10- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) - 133.8 milyon euro

11- Gabriel Martinelli (Arsenal) - 127.1 milyon euro

12- Cole Palmer (Chelsea) - 126.4 milyon euro

13- Federico Valverde (Real Madrid) - 124.3 milyon euro

14- Rasmus Højlund (Manchester United) - 123.7 milyon euro

15- Jamal Musiala (Bayern Münih) - 120.5 milyon euro

90- Arda Güler (Real Madrid) - 67.9 milyon euro

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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