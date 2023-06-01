League of Legends dünyasında geçen Netflix dizisi Arcane, vizyona girmesinden kısa bir süre sonra izlenenler tarafından oldukça beğenildi. Merak edilenler arasında ise Arcane 2. sezonu yer aldı. Peki, Arcane 2. sezon ne zaman? Arcane 2. sezon var mı? Arcane 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Arcane 2. sezon ne zaman? sorusu araştırılıyor. Netflix'in League of Legends animasyon dizisi Arcane, En İyi Animasyon dalında Emmy kazandı. Arcane'in bu başarısı ile Arcane, Emmy kazanan ilk internet dizisi oldu. Arama motorlarında ise Arcane 2. sezon ne zaman? Arcane 2. sezon var mı? Arcane 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? soruları araştırılıyor.

ARCANE 2. SEZON NE ZAMAN?

Arcane 2. sezon için henüz yayın tarihi duyurulmadı.

ARCANE KONUSU NEDİR?

Ütopik bir bölgede baskı gören bir yeraltı şehri olan Zaun'da geçen Arcane, efsanevi iki League of Legends şampiyonunun hikayesini ve onların birbirinden ayrılmasına neden olan gücün hikayesini konu alıyor.

ARCANE NEREDEN İZLENİR?

Riot Games'in League of Legends evreninde geçen dizisini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.