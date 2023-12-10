Aralık ayı itibariyle, en çok konuşulan konulardan biri de bu ay hangi balık yenir oldu. Aralık ayında hangi balık türlerinin daha sağlıklı ve lezzetli olacağını araştırmakta. Peki, Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023?

Aralık ayında hangi balık yenir? Sorusu, sağlıklı ve lezzetli balığı seçmek için birçok kişi tarafından merak edilen bir soru olarak araştırılmakta. Aralık ayında hangi balıkların yenmesi gerektiğini ve hangi balığın daha lezzetli olduğu insanlar tarafından araştırılıyor. Sağlıklı bir besin olan balık, kış aylarında sofraların olmazsa olmazıdır. Peki, Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023?

ARALIK AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Lüfer, torik, palamut ve uskumru bu mevsimde oldukça yağlı ve besleyici bir yiyecektir. Buna göre Aralık ayında Lüfer, torik, palamut ve uskumru yenmelidir. Bunun yanı sıra, hamsi, tekir, barbunya gibi balıklar da bolca bulunup farklı çeşitlerde pişirilebilir. Bu ay, izmarit ve mezgitten uzak durmakta fayda vardır. Ayrıca, çinakop, üremesi için yememekte fayda vardır.

BALIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Balıkta bulunan Omega 3 yağ asitleri, A ve D vitaminlerinin yanında mineraller bakımından da oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Balıkta çinko, selenyum ve iyot gibi vücut için gerekli olan mineralleri de barındırır. Balığın içerisinde bu kadar çok vitamin ve mineral bulunduran bu canlıların vücut üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmez.