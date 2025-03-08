ANTALYASPOR - RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, sahasında Rizespor'u konuk ediyor. Ligde üst sıralara çıkmayı hedefleyen Rizespor, deplasmandan puanla dönmek isterken, Antalyaspor kümede kalma mücadelesinde kritik bir galibiyet peşinde. Futbolseverler, Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte, maçın merak edilen o detayları...

ONVO ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Onvo Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı, 8 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı beIN Sports HD 1 kanalından canlı olarak izleyebilecekler. Maçı televizyondan takip etmek istemeyenler ise beIN Connect uygulaması üzerinden canlı yayın izleme imkanına sahip olacaklar.

Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman