Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

İki aile arasındaki kavgada silahlar çekildi: 3 ölü, 5 yaralı
İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi: Çevremdeki insanların malvarlıklarına el koymuşlar

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
CHP, sözleriyle büyük tepki çeken meclis başkanı için harekete geçti

AK Partili meclis üyesine yapılanlar CHP'yi de rahatsız etti

ANTALYASPOR - RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

ANTALYASPOR - RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 28. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Antalyaspor, sahasında Rizespor'u ağırlayarak kümede kalma mücadelesi verecek. Peki, Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Antalyaspor - Rizespor maçı canlı yayın izleme linki ve detaylar…

Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, sahasında Rizespor'u konuk ediyor. Ligde üst sıralara çıkmayı hedefleyen Rizespor, deplasmandan puanla dönmek isterken, Antalyaspor kümede kalma mücadelesinde kritik bir galibiyet peşinde. Futbolseverler, Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte, maçın merak edilen o detayları...

ONVO ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Onvo Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı, 8 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı beIN Sports HD 1 kanalından canlı olarak izleyebilecekler. Maçı televizyondan takip etmek istemeyenler ise beIN Connect uygulaması üzerinden canlı yayın izleme imkanına sahip olacaklar.

ANTALYASPOR - RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman

ANTALYASPOR - RİZESPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Rana'nın öldüğü mahallede halk öfkeli: Köpekleri biz öldüreceğiz
img

Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü
img

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz

Rana'nın öldüğü mahallede halk öfkeli: Köpekleri biz öldüreceğiz
CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı

CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
Ancelotti'nin sildiği Arda Güler için sürpriz karar! Başkan olaya dahil oldu

Ancelotti'nin sildiği Arda için sürpriz karar
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.