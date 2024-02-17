Antalyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - İstanbulspor maçı nereden izlenir?

17 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Antalyaspor - İstanbulspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Antalyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Antalyaspor - İstanbulspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Antalyaspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor- İstanbulspor maçı ne zaman?

ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile İstanbulspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 17 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşma, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 1'i Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde izleyebilirsiniz. Aynı şekilde, beIN Sports Tod TV'yi de Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz.