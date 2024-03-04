Antalyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Gaziantep FK maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig maçı heyecanla beklenen müsabakada Antalyaspor- Gaziantep Fk karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Antalyaspor- Gaziantep Fk maçı şifresiz mi? Antalyaspor- Gaziantep Fk maçı hakemi kim? Antalyaspor- Gaziantep Fk maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Antalyaspor- Gaziantep Fk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor- Gaziantep Fk maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

04-03-2024 ANTALYASPOR VS GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Antalyaspor ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ GÜN?

Antalyaspor-Gaziantep FK Maçı, 04 Mart Pazartesi günü oynanacak.

ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor-Gaziantep FK Maçı, saat 20:00 başlayacak.

ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ve Gaziantep FK, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.