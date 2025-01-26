Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Antalyaspor Beşiktaş maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Antalyaspor Beşiktaş maç özeti! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Antalyaspor Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Antalyaspor Beşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Antalyaspor Beşiktaş maç özeti...

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

Antalyaspor Beşiktaş maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Antalyaspor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Antalyaspor Beşiktaş maçı henüz sona ermedi.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Antalyaspor Beşiktaş maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Antalyaspor Beşiktaş maçını şifresiz izleyebilecekler.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 16.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek. Maç özetini beiN platformlarından izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Antalyaspor 11'i:



Beşiktaş 11':