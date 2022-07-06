Ankara bayram namazı saat kaçta? Ankara Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

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ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara bayram namazı saat 06.03'te kılınacak. Ankara bayram namazı saati yanı sıra Ankara ilçelerinin bayram namazı saati de merak edilenler arasında. İşte, Ankara ilçelerinin bayram namazı saati:

Akyurt bayram namazı saati: 06:01

Ayaş bayram namazı saati: 06:04

Bala bayram namazı saati: 06:02

Beypazarı bayram namazı saati: 06:06

Çamlıdere bayram namazı saati: 06:03

Cubukbayram namazı saati: 06:01

Elmadağ bayram namazı saati: 06:01

Evren bayram namazı saati: 06:01

Güdül bayram namazı saati: 06:04

Haymana bayram namazı saati: 06:05

Kahramankazan bayram namazı saati: 06:03

Kalecik bayram namazı saati: 06:00

Kızılcahamam bayram namazı saati: 06:02

Nallıhan bayram namazı saati: 06:08

Polatlı bayram namazı saati: 06:06

Şereflikoçhisar bayram namazı saati: 06:02

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

"Sübhaneke duası"nı okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak bayram tatili 17 Temmuz Pazar'a kadar sürecek.