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ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır?

Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışıyor soruları sorgulanırken deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır merak ediliyor. Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır sorgulanıyor. Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışıyor? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Detaylar haberimizdedir…

ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

İstanbul'da meydana gelen 5.1 deprem endişe yaratırken, sarsıntıdan saniyeler önce telefonlara gelen uyarı mesajı dikkat çekti. Android Deprem Uyarıları Sistemi üzerinden gelen mesajda "Hafif sarsıntı bekleniyor. Yaklaşık 61,1 km uzaklıkta, ilk tahminlere göre 5.0 büyüklüğünde" ifadeleri yer aldı.

AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi'nin de 4.9 olarak duyurduğu deprem İstanbul dahil bir çok ilde de hissedildi.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Deprem uyarı sistemi telefonun "konum" ayarları üzerinden gerçekleşiyor. Android işletim sistemi bu uygulama ile her depremi algılayacağına dair bir taahhüt vermiyor. Telefonlar yakın çevrenizde meydana gelen 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde uyarı vermektedir.

ANDROİD TELEFONLARDA DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Android deprem uyarı sistemini aktifleştirmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısı açık olmalıdır. Özelliği aktif hale getirmek için telefonun "Ayarlar" menüsünden açılır. Ardından, Konum-Gelişmiş-Deprem Uyarıları adımlarını takip ederek deprem uyarı sistemini açılıyor.

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AYARLANIR?

Ayarlar bölümüne gidilmeli daha sonra "Acil durum" seçeneğine basın. Deprem uyarıları sayfasını göreceksiniz. "Uyarıları aç" tuşuna basarak aktif hale getirebilirsiniz.

ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor.

Telefon ayarlarından 'AYARLAR' menüsüne gidin. Ardından, Konum-Gelişmiş-Deprem Uyarıları adımları takip edilerek deprem uyarı sistemi aktif hale getirilir.