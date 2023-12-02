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Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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MasterChef 2 Aralık 2023 konuk şefi Amardeep Anand oldu. İzleyiciler Amardeep Anand kimdir, hayatı ve biyografisi nedir merak etti. Peki, Amardeep Anand kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, mesleği nedir, imza yemeği nedir? Amardeep Anand ile ilgili bilgiler yazımızda...

Masterchef izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında Amardeep Anand geliyor. Peki, Amardeep Anand kimdir? MasterChef Mehmet Usta kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

AMARDEEP ANAND KİMDİR?

Amardeep Anand. İngiltere'nin ödüllü Hint restoran zinciri Madhu's'ta 'Group Executive Chef' olarak görev yaptı. Üniversite eğitimini Otel İşletmeciliği ve Ticaret alanlarında yaptı. Hindistan'da farklı farklı 5 yıldızlı otellerde, İngiltere'de Michelin yıldızlı bir restoranda kısaca pek çok konaklama ve catering sektöründe şef olarak 23 yıl boyunca çalıştı. Aynı zamanda Masterchef UK'e de katıldı ve orada da deneyim kazandı.

Gençlik yıllarında evde annesine yardım edip, destek olurken yemek pişirmeye ilgi duymaya başladı. Annesi, onun benim ilk ve en sevdiğim mentoru oldu. Bu başlangıç ve aldığım destek üniversite eğitimi boyunca derinlemesine mutfak eğitimi almasını sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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