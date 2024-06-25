Alvaro Morata kimdir, kaç yaşında? Alvaro Morata hangi takımda oynuyor, ne kadar kazanıyor?

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Alvaro Morata şuan hangi takımda oynuyor? Alvaro Morata kaç yaşında ve nereli? Alvaro Morata hangi takımlarda oynadı? Alvaro Morata ne kadar kazanıyor ve hangi pozisyonda oynuyor? İşte Alvaro Morata'ın hayatı ve biyografisi..

ALVARO MORATA KİMDİR?

Alvaro Morata, 23 Ekim 1992'de İspanya'nın Madrid şehrinde doğdu. Santrfor mevkiinde oynayan İspanyol millî futbolcu, şu anda La Liga ekiplerinden Atlético Madrid'de forma giyiyor.

ALVARO MORATA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine Real Madrid'de başlayan Alvaro Morata, 2010 yılında A takımla ilk maçına çıktı. 2013-2014 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra, 2014 yılında 20 milyon euro karşılığında Serie A kulübü Juventus'a transfer oldu. Juventus'ta iki sezon geçiren Morata Serie A ve Coppa Italia şampiyonlukları yaşadı.

Real Madrid, 2016-2017 sezonunda 30 milyon euro karşılığında Morata'yı geri aldı. Bu sezonda ise La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Daha sonra 2017 yılında Premier League kulübü Chelsea'ye yaklaşık 60 milyon euro karşılığında transfer olan Morata, Ocak 2019'da kiralık olarak Atlético Madrid'e döndü ve 1 Temmuz 2020'de kalıcı olarak kulübe katıldı.

ALVARO MORATA ŞUAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Morata, 2020'den 2022'ye kadar Juventus'ta kiralık olarak geçirdiği ikinci döneminde Supercoppa Italiana'yı kazandıktan sonra Atlético Madrid'e döndü.

Gençlik seviyesinde İspanya için 34 kez millî formayı giyen futbolcu, ülkesinin 2013 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanmasında büyük rol oynadı. A millî takımla ilk maçına 2014 yılında çıkan Morata, İspanya'yı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti.