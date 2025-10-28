Altın neden düşüyor, düşmeye devam edecek mi? 28 Ekim canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ons altın fiyatları ne kadar?

Altın piyasasında son günlerde hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar, fiyatlardaki düşüş ve yükseliş trendlerini yakından takip ediyor. 28 Ekim 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ons altın fiyatları yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor. 28 Ekim itibarıyla altın piyasasında dikkat çekici fiyat hareketleri gözlemlenirken, yatırımcılar "Altın neden düşüyor?" ve "Altının düşmeye devam edecek mi?" gibi kritik sorulara yanıt arıyor. Peki, altın neden düşüyor? Altının düşmesi neye bağlıdır? 28 Ekim Gram, çeyrek, yarım, tam, ons altın ne kadar? 28 Ekim canlı altın fiyatları haberimizde!

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR BUGÜN?

Altın fiyatlarındaki düşüşün arkasında birden fazla faktör bulunuyor. Öncelikle, küresel piyasalarda ABD Doları'nın güçlenmesi, altına olan talebi düşürüyor. Güçlü dolar, yatırımcıların daha fazla alternatif yatırım araçlarına yönelmesine sebep oluyor.

Bunun yanı sıra, merkez bankalarının faiz politikaları da altın fiyatlarını etkiliyor. Faiz oranlarının artması, altının getirisi olmayan bir yatırım aracı olarak cazibesini azaltıyor. Ayrıca, küresel ekonomik büyüme beklentileri ve enflasyon verileri de yatırımcı davranışlarını şekillendiriyor.

Altındaki bu düşüş, kısa vadeli spekülasyonlardan kaynaklanabileceği gibi orta vadeli ekonomik göstergelerle de ilişkilendirilebilir. Analistler, yatırımcıların altın alım-satım kararlarını verirken döviz kurları ve jeopolitik riskleri de göz önünde bulundurmalarını öneriyor.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altının düşüş trendini sürdürüp sürdürmeyeceği, piyasa dinamiklerine bağlı olarak değişiyor. Uzmanlara göre, dolar endeksindeki hareketlilik ve ABD faiz kararları önümüzdeki günlerde altın fiyatlarını belirleyecek en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Eğer dolar değer kazanmaya devam ederse ve merkez bankaları sıkı para politikalarını sürdürecek olursa, altın fiyatlarında kısa vadeli baskı oluşabilir. Ancak jeopolitik riskler veya beklenmedik ekonomik krizler altına olan talebi artırabilir ve fiyatların yeniden yükselmesine yol açabilir.

Bu nedenle yatırımcıların, kısa vadeli panik kararları yerine piyasa verilerini ve teknik analizleri takip ederek strateji geliştirmeleri önem taşıyor.

28 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI

28 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın: Alış 5.374,51 TL / Satış 5.375,29 TL

Çeyrek Altın: Alış 9.227,00 TL / Satış 9.360,00 TL

Yarım Altın: Alış 18.454,00 TL / Satış 18.709,00 TL

Tam Altın : Alış 36.795,00 TL / Satış 37.269,00 TL

Ons Altın : Alış 3.986,42 $ / Satış 3.986,93 $

Canlı altın fiyatları, yatırımcılar için güncel piyasa durumunu anlamak açısından kritik öneme sahip.

28 EKİM GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. 28 Ekim 2025 itibarıyla gram altın fiyatı alışta 5.374,51 TL, satışta ise 5.375,29 TL olarak güncellendi.

Gram altın fiyatı, döviz kurları ve küresel altın piyasasındaki hareketlere paralel olarak değişkenlik gösterebiliyor. Küçük tasarruf sahipleri için gram altın, likiditesi ve taşınabilirliği nedeniyle güvenli bir yatırım alternatifi sunuyor.

28 EKİM ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, özellikle hediye ve küçük yatırım amaçlı tercih edilen bir altın türüdür. 28 Ekim 2025 itibarıyla çeyrek altın fiyatları:

Alış: 9.227,00 TL

Satış: 9.360,00 TL

Çeyrek altın, gram altına kıyasla daha yüksek birim fiyatına sahip olsa da, halk arasında en çok tercih edilen altın çeşitlerinden biri olarak öne çıkıyor.

28 EKİM YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, çeyrek altının iki katı değerinde ve yatırımcılar tarafından hem birikim hem de hediye amacıyla tercih ediliyor. 28 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yarım altın fiyatları:

Alış: 18.454,00 TL

Satış: 18.709,00 TL

Yarım altın, uzun vadeli yatırımcılar için ideal bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

28 EKİM TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, yüksek değerli bir yatırım aracı olarak biliniyor ve genellikle büyük tasarruf sahipleri tarafından tercih ediliyor. 28 Ekim 2025 itibarıyla tam altın fiyatları:

Alış: 36.795,00 TL

Satış: 37.269,00 TL

Tam altın, hem ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülüyor hem de değerini uzun vadede koruma eğiliminde.

28 EKİM ONS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ons altın fiyatları, küresel altın piyasasını doğrudan yansıtan bir göstergedir. 28 Ekim 2025 itibarıyla ons altın fiyatları:

Alış: 3.986,42 $

Satış: 3.986,93 $

Ons altın fiyatları, özellikle uluslararası yatırımcıların altın piyasasına olan ilgisini ve küresel ekonomik durumu takip etmeleri açısından kritik öneme sahip.