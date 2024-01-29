Alper Gezeravcı Türkiye'ye nasıl dönecek? Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Samsun Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleriyle canlı yayında görüştü. Uzaydan dünyaya dönüş rotasını anlatan Gezeravcı, merak edilen soruları cevapladı. En çok merak edilen sorular ise dünyaya ne zaman dönecekleri ve uzay yolculuğunun nasıl geçtiği ile ilgili sorular oldu. Peki, Alper Gezeravcı'nın uzay deneyimi nasıl geçiyor? Uzaydan dünyaya dönüş rotası nasıl olacak? Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? sorularının cevapları haberimizde. İşte detaylar...

YER ÇEKİMSİZ BİR ORTAMDA OLMAK NASIL BİR DUYGU?

Yer çekimsiz ortamda "bir konumda sabit şekilde durabilme"nin zor olduğunu ancak "havada uçarcasına hareket ederken kendisini çok rahat hissettiğini" vurgulayan Gezeravcı, "Çelik kanatlarım olmaksızın, bir kuş gibi gerçekten serbest ve özgür hissediyorum." dedi.

Gezeravcı, görev sonrası nereye iniş yapacaklarına ilişkin de şu bilgiyi verdi: "Dragon kapsülü, görev dönüşü suya iniş yapmak üzere tasarlanmış bir uzay aracı. Planlı inişimiz, Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde yer alan toplam 7 potansiyel iniş noktasından birisine olacak. İnişe karar verilen gün ve saate ilişkin fırlatma öncesinde yapılan istatistiki değerlendirmeler güncel bilgiler ışığında gözden geçirilerek karar veriliyor. Meteorolojik bilgiler, dalga yükseklikleri ve bunun gibi iniş planlamasında etkili olan birçok faktörün, planlanan iniş zamanındaki durumuna göre iniş noktasına karar vermek gerekiyor. Tüm bu bahsettiğim detaylar, planlı iniş için geçerli. Bir de plansız inişler var ki bu beklenmeyen durumlarda, acil durum senaryoları devreye giriyor. Bu tür bir durumda, dünya üzerinde meteoroloji ve arama-kurtarma şartları açısından değerlendirmesi yapılmış, risk faktörleri minimize edilmeye çalışılmış herhangi bir noktaya iniş gerçekleşebilir."

UZAYDAN DÜNYAYI İZLEMEK NASIL BİR DUYGU?

Gezeravcı, "Uzaydan dünyayı izlemek nasıl bir duygu?" sorusuna yönelik de şu değerlendirmede bulundu: "Tek kelimeyle harika. Bu görüntü, uzay boşluğundaki yaşam alanımızın eşsiz değerini derinden hissetmeme ve bu güzelliği muhafaza etmek için elimden geleni yapmam gerektiğini bir kere daha idrak etmeme vesile oluyor. Gezegenimizi korumak için biz de ülke olarak yeşil ve temiz enerji üretimi projelerine odaklanmalıyız. Buradan uzaya baktığımda Güneş'in sınırsız kaynağını görüyorum. Bu kaynağı dünya üzerinde çok sınırlı bir şekilde kullanabiliyoruz. Yeterince uzaklaştığınızda, tüm dünya sizin yuvanız oluyor. Şehirleri, ülkeleri, dağları, okyanusları ve üzerindeyken sanki birbirinden ayrı ve farklıymış gibi görünen tüm ayrıntılarıyla onun aslında tüm insanlığın yuvası olduğunu fark ediyorsunuz."