TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neden yok sorusu araştırılıyor. Kullanıcılar tarafından dizinin neden yayınlanmadığı araştırılıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...

Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her Pazartesi TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünü göremeyen kullanıcılar tarafından neden yayınlanmadığı araştırılıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YOK MU, NEDEN YOK?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 22 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelmeyecek. TRT 1 ekranlarında bu akşam Cumhurbaşkanı özel yayını yayınlanması sebebiyle Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü bugün yayınlanmayacaktır.