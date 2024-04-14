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Almanya'da şampiyon kim oldu? 2024 Almanya Bundesliga Şampiyonu belli oldu

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Almanya'da şampiyon kim oldu? Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, kazanırsa şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşılaştı. Peki, Almanya'da şampiyon kim oldu? Maçın ardından Bayer Leverkusen şampiyon mu oldu merak edildi. İşte bu senenin Bundesliga şampiyonu haberimizde...

ALMANYA BUNDESLİGA'DA ŞAMPİYON KİM OLDU?

Bayer Leverkusen, 119 yıllık tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu olmayı garantiledi.

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, kazanırsa şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşılaştı. Bay Arena'da oynanan mücadeleyi 5-0 kazanan Bayer Leverkusen, şampiyonluğu garantiledi.

Bayer Leverkusen, ligin son 5 haftasına en yakın takipçisi Bayern Münih'in 16 puan önünde girdi ve Bayern Münih'in 11 yıllık şampiyonluk serisini bozmuş oldu.

Leverkusen'e şampiyonluğu getiren golleri; 25. dakikada penaltıdan Victor Boniface, 60. dakikada Granit Xhaka, 68, 83 ve 90. dakikalarda ise Florian Wirtz kaydetti.

Bu sezon oynadığı 43. resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Bayer Leverkusen, Bundesliga'da şu ana kadar oynadığı 29 maçta sadece 4 beraberlik alırken 25 kez de galip geldi.

Almanya'da şampiyon kim oldu? 2024 Almanya Bundesliga Şampiyonu belli oldu

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'in başına geçen İspanyol teknik adam Xabi Alonso da kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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