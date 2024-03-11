Ali Saip Erişen kimdir? Memleket Partisi İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Ali Saip Erişen kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı ise Ali Saip Erişen. Ali Saip Erişen kimdir? Ali Saip Erişen nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ SAİP ERİŞEN KİMDİR?

Yüksek mimar olan Ali Saip Erişen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İzmir Bayındır Belediye Başkan adayıdır.