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ALES sınav sonuçları yayınlandı mı? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2024!

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1-11 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ALES/1 oturumu için araştırmalar devam ederken 1-11 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ALES/1 oturumu için araştırmalar devam ederken araştırma konusu oluyor. Peki, ALES sınav sonuçları yayınlandı mı?

ALES sınav sonuçları yayınlandı mı? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2024 araştırılıyor. Sınav kapsamında adaylara 50 Sayısal ve 50 Sözel testi olmak üzere toplamda 100 soru yöneltilecek. Adaylara bu 100 soruyu cevaplamaları için toplamda 150 dakika süre verilecek. Peki, ALES sınav sonuçları yayınlandı mı? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2024!

ALES SINAV SONUÇLARI YAYINLANDI MI?

21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u, aşağıdaki bağlantı üzerinden erişime açılmıştır:

ÖSYM ALES/1 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

Sınava başvuran adaylar, 21 Nisan 2024 tarihinden itibaren saat 13.45'ten başlayarak 10 gün süreyle T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bu bağlantı üzerinden Temel Soru Kitapçığı dizilimindeki sınav sorularına erişebilirler. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süresi 1 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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