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ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak?

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ALES 3 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Peki, ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. ALES 3 sonuçları açıklandı mı merak konusu oldu. Adaylar tarafından ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ALES 3 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları henüz açıklanmamıştır. ALES sonuçları, ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacaktır.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 3 sınav sonuçları 5 Aralık Salı günü erişime açılacaktır.
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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