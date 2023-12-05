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ALES 3 SINAV SONUÇLARI: 2023 ALES sonuç sorgulama ekranı!

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ALES sınav sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. İşte, Ales 3 sınav sonuç sorgulama ekranı!

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları araştırılmaktadır. Sınav sonuçları, adayların akademik kariyerleri için büyük önem taşıyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecekler. İşte, Ales 3 sınav sonuçları!

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı sonuçları 5 Aralık Salı günü erişime açılacaktır.

ALES 3 SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları henüz açıklanmamıştır. ALES sonuçları, ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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