ATV'nin yeni dizisi Aldatmak yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aldatmak dizisinin hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin hangi günler yayınlandığını araştırmakta. Aldatmak dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aldatmak hangi gün, oyuncuları kim? Aldatmak dizisi hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…

Aldatmak hangi gün yayınlanıyor? Başrolünde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aldatmak'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin hangi gün yayınlandığını araştırmakta. Aldatmak dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Aldatmak dizisinin hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu. Peki, Aldatmak hangi gün, oyuncuları kim? Aldatmak dizisi hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

ALDATMAK HANGİ GÜN?

Aldatmak her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okuyan

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu