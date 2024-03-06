Alanya okullar tatil mi? 6 Mart Çarşamba Alanya'da okullar tatil edildi mi?
Türkiye genelinde soğuk havaların başlaması nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından Yarın okullar tatil mi? Sorusu merak edilmekte. Hava durumu nedeniyle 6 Mart Çarşamba Yarın okullar tatil edilip, edilmediği araştırılıyor. Peki, Alanya okullar tatil mi? 6 Mart Çarşamba Alanya'da okullar tatil edildi mi?
Bugün okullar tatil mi? Sorusu, soğuk havaların etkisini göstermesi ile birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmakta. Havaların soğumasıyla birlikte okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Hava durumu nedeniyle 6 Mart Çarşamba günü okulların son durumu ve valilik açıklaması araştırılmaktadır. Peki, Alanya okullar tatil mi? 6 Mart Çarşamba Alanya'da okullar tatil edildi mi?
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ??
Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz valilik tarafından yapılan bir açıklama olmaması nedeniyle 6 Mart Çarşamba tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 6 Mart Çarşamba tarihinde okullar tatil değildir.