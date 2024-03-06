Bugün okullar tatil mi? Sorusu, soğuk havaların etkisini göstermesi ile birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmakta. Havaların soğumasıyla birlikte okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Hava durumu nedeniyle 6 Mart Çarşamba günü okulların son durumu ve valilik açıklaması araştırılmaktadır. Peki, Alanya okullar tatil mi? 6 Mart Çarşamba Alanya'da okullar tatil edildi mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ??

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz valilik tarafından yapılan bir açıklama olmaması nedeniyle 6 Mart Çarşamba tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 6 Mart Çarşamba tarihinde okullar tatil değildir.