Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 9-10 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

09.01.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,84 TL

Gazyağı TL/lt: 35,13 TL

Motorin TL/lt: 38,98 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 39,03 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,04 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,69 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,07 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 76,07 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,61 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dün Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun şubat ayı resmi satış fiyatlarını düşürmesinin ardından yüzde 3'ün üzerinde düşüş kaydetti.

Saudi Aramco, dün Asya'ya yönelik ihracat kalemlerinin amiral gemisi Arab Light da dahil olmak üzere tüm bölgelerde şubat ayı resmi satış fiyatlarını varil başına 1,5 ila 2 dolar arasında düşürmüştü. Söz konusu indirimin son 13 ayın en büyük indirimi olduğu belirtilmişti.

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmeler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Bölgede artan gerginlik, küresel tedarik zinciri krizinin oluşabileceği ve enerji sevkiyatlarının olumsuz etkilenebileceği endişelerini körüklüyor ve petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumunun, pazar günü ülkenin güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda "mücbir sebep hali" ilan etmesi de fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip Şerare Petrol Sahası, 3 Ocak'ta akaryakıt eksikliğini protesto eden göstericilerin sahaya girmelerinin ardından kapatılmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 76,40 ile 76,97 dolar aralığının direnç, 75,83 ile 75,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.