7 Aralık güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

06.12.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,58 TL

Gazyağı TL/lt: 34,30 TL

Motorin TL/lt: 37,61 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 37,66 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 26,25 TL

Fuel Oil TL/Kg: 22,59 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,23 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 77,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,25 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol arzı ve talebine ilişkin belirsizliklerin arttığı petrol piyasasında yön arayışı sürüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi bazı ülkelerin geçen hafta açıkladığı gönüllü üretim kesintilerinin küresel petrol arzına etkisi tartışılmaya devam ediyor. Arz tarafında belirsizliğe yol açan bu durum, petrol fiyatlarında da dalgalanmalara neden oluyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına ilişkin veriler de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 594 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 267 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak. Söz konusu stok artışına ilişkin veriler doğrulanırsa fiyatlardaki düşüş eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler de fiyatların aşağı yönlü seyrini destekledi.

Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Çin'in kredi notu görünümündeki aşağı yönlü revizyonun, yapısal ve kalıcı olarak düşük orta vadeli ekonomik büyümeye ve emlak sektöründe devam eden daralmaya ilişkin artan riskleri yansıtmakta olduğu kaydedildi.

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışmasının tırmanması ve daha geniş alanlara yayılması ihtimali arz endişelerine yol açarak petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,31 ile 77,50 dolar aralığının direnç, 77,12 ile 76,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.