6 Aralık güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

05.12.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,53 TL

Gazyağı TL/lt: 34,30 TL

Motorin TL/lt: 37,61 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 37,66 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,42 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,91 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 78,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,08 dolardan alıcı buldu.

Piyasalarda arz ve talep belirsizlikleri artarken, petrol fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen haftaki toplantısında, gelecek yıl piyasalarda beklenen arz fazlalığına rağmen ortak bir üretim kesintisi kararı alamadı.

Toplantı sonrası bazı üye ülkeler bireysel olarak gönüllü üretim kesintisi kararlarını açıkladı. Bu durum piyasa beklentilerini karşılamazken, arz endişelerini de artırarak petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler de fiyatların aşağı yönlü seyrini destekledi.

Gelecek yıl ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının beklendiği kadar 'güvercin' olmayabileceğine ilişkin endişeler güçlenirken, haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin ülkedeki ekonomik gidişat konusunda sinyal verebileceği ve para politikasının yönü üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Çin'de bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5 ile beklentileri aşarken, bileşik PMI 51,6 oldu. Çin ekonomisine ilişkin endişeler devam ediyor.

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışı da petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. Çatışmaların tırmanması ve daha geniş alanlara yayılması ihtimali arz endişelerine yol açarak petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,25 ile 78,49 dolar aralığının direnç, 78,01 ile 77,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.