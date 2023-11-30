30 Kasım güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 30 Kasım-1 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

30.11.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,57 TL

Gazyağı TL/lt: 35,70 TL

Motorin TL/lt: 37,58 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 37,63 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,42 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,91 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,25??????? dolardan işlem görüyor.

Dün 82,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 83,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,28 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gün içinde yapılacak toplantısı öncesinde yükselişe geçti.

OPEC+ ülkelerinin ocaktan itibaren uygulamaya koyacağı üretim kotalarını belirlemesi bekleniyor. Grubun üretim kesintilerinde artışa gideceği beklentisi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 600 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 817 bin varil azalacağı yönündeydi. Dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesi ABD'de beklentinin tersine bir artış yaşanması ülkede talebin azaldığına işaret ederek fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Hamas ve İsrail'in esir takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaşması arz yönlü endişeleri hafifletmiş, 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmesi için mutabakata varılmasından sonra söz konusu ara 2 gün uzatılmıştı. İnsani aranın, erken saatlerde taraflardan gelen açıklamayla bir kez daha uzatılması petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini yavaşlattı.

Brent petrolde teknik olarak 83,54 ile 83,71 dolar aralığının direnç, 82,86 ile 82,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.