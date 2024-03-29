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Akaryakıt fiyatları 3 haneli rakamlara mı çıkıyor? Cumhurbaşkanlığı ne dedi?

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31 Mart seçimleri sonrasında akaryakıt fiyatlarının artarak 3 haneli rakamlara çıkacağı gerekçesiyle dağıtım şirketlerinin yeni tabela talebinde bulunduğuna yönelik iddia gündem yarattı. Akaryakıt fiyatları 3 haneli rakamlara mı çıkıyor? Cumhurbaşkanlığı ne dedi? İşte ayrıntılar...

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi akaryakıt istasyonlarına dağıtım şirketlerinden tabela değişikliği talimatı gittiği iddialarını yalanladı.

Akaryakıt fiyatları 3 haneli rakamlara mı çıkıyor? Cumhurbaşkanlığı ne dedi?

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi." iddiası doğru değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt dağıtım şirketlerinin iddia edildiği gibi bir talepte bulunmadığı tespit edilmiştir." denildi.

"DEZENFORMASYONLARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Akaryakıt dağıtım şirketlerinin, 'bu sene sonunda akaryakıt fiyatlarının üç hanelere geleceğine dair' bir öngörüsü veya tahmininin bulunmadığı belirlenmiştir. Seçim öncesinde kamuoyunu manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde üretilen dezenformasyonlara itibar etmeyiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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